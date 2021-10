Rissa ad Eboli e colpi di pistola: identificati e denunciati due uomini

Nuovi elementi sono emersi dopo la rissa scoppiata venerdì scorso ad Eboli: i carabinieri hanno denunciato due persone, entrambe italiane, rispettivamente di 37 e 47 anni.

La ricostruzione

Sembrerebbe che la zuffa sia scaturita per futili motivi relativi alla contesa di una donna invece che a ragioni legate allo spaccio, come inizialmente ipotizzato. Uno dei due denunciati è rimasto anche ferito con un piccolissimo foro d’ingresso all’altezza del ginocchio destro, a seguito dell’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Non è in pericolo di vita.