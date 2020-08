"Il posto per la moto è mio", rissa tra famiglie a Cava: tre feriti e sette denunce

Si sono vissuti minuti di forte tensione, venerdì sera, nel cortile di un condominio situato in via XXIV Maggio a Cava de’ Tirreni, dove - riporta Il Mattino oggi in edicola - andata in scena una violenta lite tra vicini di casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La violenza

Due famiglie (genitori e figli compresi), composte rispettivamente da tre e quattro persone, sono arrivate alle mani, al termine di una furibonda discussione, per la contesa di un posto nel cortile dove parcheggiare la moto. Due donne e il figlio di una delle esse sono rimasti feriti e, successivamente, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Le loro condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno denunciato le sette persone per rissa aggravata.