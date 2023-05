Rissa in strada a Battipaglia, straniero in ospedale: si indaga

Violenza in strada a Battipaglia, nei pressi della stazione. Alcuni uomini stranieri hanno iniziato a litigare, quando uno di loro, un 47enne, è stato brutalmente aggredito, mentre tentava di fuggire verso via Roma.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto la vittima in ospedale e le forze dell'ordine per i rilievi: accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto, risalendo all'identità dei responsabili.