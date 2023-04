Violenza in strada il 25 aprile: risse a Salerno e Positano

Violenza in stradfa, il 25 aprile, nel salernitano. In particolare, è stata registrata una rissa all’uscita di un locale nei pressi della spiaggia di Positano. Coinvolti diversi giovanissimi che hanno anche danneggiato alcuni arredi di un bar: sul posto, i carabinieri e il 118 per soccorrere i feriti.

L'altra rissa

Ieri mattina, inoltre, alcuni lettori ci hanno segnalato una zuffa in piazza Galdi a Fratte. All'arrivo delle forze dell'ordine allertate dai residenti, i ragazzi protagonisti della lite si erano già dati alla fuga: indagini in corso.