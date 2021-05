Rissa tra ragazzini davanti al McDonald's di Salerno, spuntano i coltelli: due feriti

Momenti di tensione, questa sera, in via Roma, dove due gruppi di adolescenti si sono scontrati per futili motivi. Sul posto è arrivata la Polizia

Momenti di tensione, questa sera, in pieno centro, a Salerno, dove si è verificata una rissa davanti alla sede di Mc’donald’s in via Roma. Secondo una prima ricostruzione, sembra che, per futili motivi, sia scoppiata una lite tra due gruppi di giovani degenerata in violenza fisica: alcuni ragazzini sarebbero stati minacciati con dei coltelli; due, invece, hanno riportato delle ferite perchè colpiti all’altezza dei glutei.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di risalire agli autori della rissa. Al vaglio le testimonianze dei presenti e i filmati dell'attività commerciale. Le indagini sono in corso.