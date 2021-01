Rissa tra giovani per una ragazza a Battipaglia: si indaga

Momenti di tensione, domenica sera, in Piazza Amendola a Battipaglia, dov’è andata in scena una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Sembra che la lite sia scoppiata per una ragazza contesa.

La violenza

A dare l’allarme i passanti che hanno tentato di placare gli animi, poi i giovani sono scappati tra le strade adiacenti a via del Centenario d’Italia dove hanno continuato a prendersi a calci, pugni e spintoni. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in città.