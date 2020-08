Complimenti spinti ad una ragazza, rissa tra giovani a Battipaglia

Ennesima rissa tra giovani a Battipaglia. L’ultima in ordine di tempo si è verificata mercoledì sera, intorno alle 23, in una traversa di Piazza Amendola dove una ragazza, mentre era in compagnia del fidanzato e di altri amici, avrebbe ricevuto dei complimenti spinti da alcuni giovani.

Il caso

Prima sono volate parole grosse, poi il litigio è sfociato in urla, calci e pugni tra i due gruppi rivali che si sono affrontati in strada. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, mentre i residenti della zona chiedono da tempo di rafforzare i controlli con una presenza più capillare delle forze dell’ordine, soprattutto durante le ore notturne, e l'installazione di telecamere di videosorveglianza.