Ferragosto violento ad Acciaroli, scoppia la rissa in un lido: si indaga

Il video sta facendo il giro dei social da qualche ora. Nel giorno di Ferragosto, ad Acciaroli, località turistica del Cilento, è scoppiata una violenta rissa in uno stabilimento balneare durante una serata di musica e ballo. Sono volati calci, pugni e spintoni tra diversi giovani provenienti dall’agro nocerino sarnese e dalla provincia di Napoli.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che, grazie alle testimonianze dei presenti e ai video che stanno girando su Facebook, starebbero per risalire agli autori della zuffa, che sarebbe esplosa per futili motivi.