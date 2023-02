Lite in strada ad Eboli, per l'eredità: tensione tra i passanti

Rissa in strada giovedì sera ad Eboli: in via Nobile, pare per cause relative ad affari di famiglia legati a un testamento, due persone hanno iniziato a litigare animatamente, come riporta La Città.

I fatti

Dalle parole si è passati ai fatti: i passanti che hanno assistito alla scena si sono spaventati, tra pugni e spintoni dei due. Nessuna grave conseguenza, dunque, ma solo attimi di tensione.