Lite sul Corso Vittorio Emanuele: ferito un agente penitenziario, 3 denunce

Tensione, sabato sera, sul Corso Vittorio Emanuele: un agente della Polizia Penitenziaria di Avellino a passeggio con la sua compagna, per cause da accertare, è stato aggredito in strada da tre stranieri.

L'intervento

Sul posto, gli agenti della sezione Volanti: la vittima è stata trasportata al Ruggi, con un trauma facciale. I tre stranieri, esattamente un dominicano, un cubano ed un brasiliano, sono stati denunciati: la loro posizione è al vaglio dell’ufficio Immigrazione. Futili motivi, pare, alla base della zuffa: si indaga.