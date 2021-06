Si contendono il posto per elemosinare: lite ad Agropoli

E' dovuto intervenire il responsabile dell'oratorio per placare la zuffa tra i due stranieri

Fine settimana movimentato, ad Agropoli. Ieri mattina, due stranieri, uno di Centola e l'altro di Capaccio, hanno iniziato a litigare animatamente per contendersi il posto in cui elemosinare. Come riporta Infocilento, entrambi pretendevano di sostare dinanza alla chiesa del Sacro Cuore.

La lite

Dalle parole si è passati ai fatti, in pieno giorno, tanto che è dovuto intervenire il responsabile dell'oratorio per farli allontanare e scongiurare il peggio. Nessuna grave conseguenza, dunque, ma solo forte tensione.