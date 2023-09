Rissa sul lungomare di Salerno: un ferito in ospedale, nei guai l'aggressore

Caos ieri sul lungomare a Salerno: per futili motivi, infatti, due stranieri avrebbero iniziato a litigare, facendo culminare la zuffa con il ferimento di uno dei due. Pare, infatti, che uno dei due stranieri coinvolti abbia colpito il connazionale con una bottiglia rotta, per poi fuggire.

La denuncia

Ma non l'ha passata liscia in quanto, secondo Il Mattino, l'aggressore sarebbe stato poi identificato e denunciato per lesioni dagli agenti della Questura. Il ferito, intanto, è stato soccorso in ospedale. Accertamenti in corso.