Rissa tra extracomunitari sul lungomare di Salerno: spuntano bottiglie rotte e coltelli

Momenti di tensione, questa sera, sul lungomare Trieste di Salerno, dove si è verificata una nuova rissa tra extracomunitari. Durante la colluttazione – ci racconta un nostro lettore presente sul posto – gli stranieri sono arrivati a minacciarsi con i colli di bottiglie rotte e coltelli, sotto gli occhi attoniti e spaventati delle famiglie e dei giovani che passeggiavano sul litorale cittadino.

Le indagini

Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Municipale, già impegnate nel consueto giro di perlustrazione delle strade del capoluogo. L’episodio di violenza si sarebbe verificato nei pressi di un tratto al buio del lungomare, poiché le luci non erano ancora tutti accese. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica e il movente della rissa.