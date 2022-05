Rissa a Castel San Giorgio, spuntano i coltelli: due minori accusati di tentato omicidio

Tentato omicidio a Castel San Giorgio: stamattina, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare a carico di due ragazzini, accusati di aver provato ad uccidere un giovane e di averne feriti altri 3. I fatti si sono verificati la notte del 1° marzo proprio nel Comune di Castel San Giorgio, nel parcheggio di una nota discoteca della zona. Dalle indagini è emerso, a livello di gravità indiziaria, che dopo una banale discussione nata per una “spinta” all’interno del locale, due gruppi di ragazzi si erano affrontati dapprima all’interno del locale stesso e poi nel parcheggio antistante.

Le indagini

Durante la rissa i minori destinatari dell'ordinanza sono indiziati di aver utilizzato un coltello. Le immediate indagini avviate dai carabinieri di Castel San Giorgio, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Salerno, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presenti, nonché raccogliendo testimonianze convergenti. Fermo restando la presunzione di innocenza, la gravità dell’episodio delittuoso appare sottolineata dalla assoluta gratuità del gesto: ancora una volta, per motivi assolutamente banali, giovani armati arrivano ad aggredire e a mettere a repentaglio la vita di coetanei.