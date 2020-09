Rissa in centro a Nocera, il sindaco: "Non ha a che fare con la movida"

Voglio ringraziare le Forze dell'ordine per l'intervento di stasera, nel mentre sono altresì impegnate presso i seggi elettorali e quindi con meno forze in campo, per l'intervento che ha sedato una rissa in centro. Sembra che tra i protagonisti vi sia una persona già nota alle forze dell'ordine e che la vicenda non abbia a che fare con la "movida". Ho sentito poc'anzi il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, il quale sta conducendo gli accertamenti necessari per individuare e punire i responsabili. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, in merito alla violenta zuffa che ha coinvolto un gruppo di giovani è scoppiata poco dopo le 18,30 all’incrocio tra via Garibaldi e il corso Vittorio Emanuele. Uno dei presenti ha tentato di rifugiarsi nella sua auto parcheggiata e alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine. "Ricordiamo che la Polizia locale e le forze dell'ordine continuano a presidiare in orario tardo serale, stabilmente fino alla mezzanotte nelle ore e nei giorni della movida (venerdì e sabato), e ancora oltre con servizi di pattuglia di Polstato e dei Carabinieri, le zone più frequentate della città. - conclude Torquato - Confido in un intervento autorevole e sacrosanto delle Autorità preposte a sanzionare in modo esemplare chi turba le nostre città e la vita di giovani e locali che riempiono le nostre strade"