Giovani picchiati davanti ad un bar di Nocera: quattro denunce

Quattro giovani sono stati denunciati perché accusati di essere i protagonisti della rissa, verificatasi la notte del 22 gennaio scorso, nei pressi di un bar situato lungo via Garibaldi a Nocera Inferiore.

I ragazzi – secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del reparto territorio nocerino- sarebbero tra i componenti del gruppo che ha aggredito e percosso violentemente un 19enne del posto, ferendo sia lui, sia la sorella sia un coetaneo intervenuto per soccorrerlo. Proseguono le indagini per risalire all’identità delle altri persone coinvolte nella rissa.

Apprendo con soddisfazione dell'ottimo lavoro di Polizia e Carabinieri che hanno individuato alcuni tra i protagonisti delle due aggressioni verificatesi di recente a Nocera.

Un buon viatico in vista del Comitato per l'ordine e la sicurezza Pubblica che si terrà domani in Prefettura.

Un comitato comunque necessario per un quadro più complessivo della situazione in città e delle ulteriori azioni da mettere in campo subito.