Lancio di sgabelli e rissa a Nocera Inferiore, identificati gli autori: 9 denunce

I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, 9 persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni ritenute responsabili della rissa avvenuta domenica scorsa nella zona centrale della città, nei pressi dell’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Barbarulo. Si tratta di cittadini originari dei comuni di Pompei, Torre Annunziata, Pagani e Nocera Inferiore.

Le indagini

I militari dell’Arma, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni giunti da residenti e testimoni oculari, grazie ad indagini tempestive, sono riusciti a risalire all’identità degli autori e a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio è avvenuto nei pressi di un locale situato in Piazza del Corso quando, a seguiti del lancio di sgabelli da parte di due giovani, titolari e dipendenti dell’esercizio commerciale hanno reagito con calci e pugni. Ne è scaturita una violenta rissa che ha coinvolto anche altri giovani presenti in loco. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri responsabili.