Rissa a Nocera Inferiore, Torquato: "Comune parte civile contro i responsabili"

Dopo la rissa verificatasi ieri in pieno centro a Nocera Inferiore, il sindaco Manlio Torquato in una nota inviata al Prefetto, al Procuratore della Repubblica ed al Questore di Salerno, ha chiesto di essere informato in merito all’ apertura di procedimenti penali (ex articolo 588 del Codice penale) “nel rispetto della riservatezza sulle notizie di reato, su episodi che si verificano sul territorio comunale, al fine di consentire all’ Ente qualora giuridicamente possibile, di costituirsi parte civile quale civilmente danneggiato dal reato”.

L'altra richiesta

Nella missiva, ha inoltre inviato nuovamente, formale richiesta di supporto operativo e logistico ai presidi territoriali dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, per “garantire ordine e sicurezza pubblica in città. Infine, ha sollecitato con autonoma direttiva, la Polizia locale ad organizzare un attività di controllo più efficace e continuativa, nelle giornate dal giovedì alla domenica e nelle aree cittadine interessate dalla movida”.