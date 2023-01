Rissa durante la Notte Bianca a Salerno: volontariato in parrocchia per 13 minori

Dovranno svolgere attività di volontariato in parrocchia, impegnarsi nello studio e confrontarsi tra di loro, i 13 giovani protagonisti della rissa verificatasi, lo scorso mese di luglio, in Piazza Gloriosi, nel quartiere di Torrione a Salerno durante la Notte Bianca. Il programma di messa alla prova è stato disposto dal giudice del tribunale del minori all’esito del rito abbreviato accogliendo la richiesta avanzata dagli avvocati difensori.

La rissa

Quella sera gli agenti della Polizia di Stato, impegnati a garantire lo svolgimento della manifestazione, intervennero per sedare la violenta lite scoppiata tra molti giovanissimi, alcuni dei quali vennero soccorsi dai sanitari del 118 per le ferite riportate. All’indomani della rissa, la Procura della Repubblica per i Minorenni delegò le attività di indagine alla Squadra Mobile di Salerno, alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Salerno ed alla Sezione di Polizia Giudiziaria della stessa Procura.

Gli esiti delle indagini, successivamente, hanno consentito di ricostruire in poco tempo la dinamica dei fatti. L’analisi delle chat estrapolate dai cellulari dei giovani identificati sin da subito e l'interrogatorio di alcuni di loro, hanno permesso di individuare altri partecipanti alla rissa, e ricostruire i singoli comportamenti, ma anche risalire ai futili motivi che hanno scatenato la rissa.