Zuffa tra parcheggiatori fuori al PalaSele di Eboli: intervengono le forze dell'ordine

Parcheggiatori abusivi e venditori ambulanti nell'area di sosta del Palasele di Eboli, ieri, in occasione della seconda data del concerto di Laura Pausini. I parcheggiatori della Pubbliparking, società che gestisce il servizio di sosta per conto del Comune, hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine: è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale per ripristinare l'ordine e la legalità.

Prima dell'intervento delle forze dell'ordine, ci sarebbe stata una vera e propria zuffa tra abusivi e autorizzati: i parcheggiatori regolari chiedono maggiori controlli per scongiurare nuovi episodi incresciosi.