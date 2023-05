Rissa tra stranieri in pieno centro ad Eboli: due feriti

Momenti di tensione, ieri sera, in Piazza della Repubblica ad Eboli, dove si è verificata una violenta rissa tra stranieri. A dare l’allarme sono stati i residenti e i passanti attoniti per l’accaduto. Nella colluttazione è rimasto ferito un 30enne, che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, mentre un 37enne, seppur ferito, ha rifiutato di essere medicato.

Le indagini

Entrambi, comunque, sono stati identificati dagli agenti della Polizia Municipale che, a loro volta, hanno informato i carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire al motivo della rissa e accertare se oltre ai due feriti vi abbiano partecipato anche altre persone.