Rissa a Marina Grande di Positano: 5 arresti, indagato anche un 16enne

Sono stati arrestati ieri sera, 25 aprile, in flagranza di reato per rissa aggravata, i fratelli F.G. e M. C. residenti a Ottaviano, nonchè B.R. e M.P. di Angri. In azione, infatti, i carabinieri della compagnia di Amalfi a Marina Grande di Positano che hanno fermato i protagonisti della zuffa.

L'indagato minorenne

Risulta indagato in stato di libertà, inoltre, anche un 16enne, la cui posizione è al vaglio della Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno.