Vallo della Lucania come il Far west: schiaffi e calci dinanzi ai bambini, in strada

Far west a Vallo della Lucania, in piazza Vittorio Emanuele: donne e uomini, pare di etnia Rom, hanno iniziato ad azzuffarsi, per motivi ignoti, dinanzi ai passanti, venerdì sera, tra bimbi e passeggini.

L'appello

Le immagini sono rimbalzate sui social poichè alcuni passanti hanno ripreso e condiviso la scena. I residenti, dal canto loro, chiedono urgenti interventi da parte delle autorità competenti, per individuare i responsabili e prendere provvedimenti, risparmiando nuovi inaccettabili episodi violenti nel posto.