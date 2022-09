Rissa in strada nel salernitano, due persone ferite: indagano i carabinieri

È di due donne ferite il bilancio della rissa in strada avvenuta a Sala Consilina in località Santo Stefano, la scorsa notte. Sul posto immediato l'arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla le ferite. Per una delle due una prognosi di trenta giorni.

Le indagini

Ancora non chiarite le cause della rissa. Le indagini sono affidate ai carabinieri.