Rissa tra salernitani e napoletani in discoteca: un ferito

Nuovo episodio di violenza tra salernitani e napoletani. E’ accaduto, alle prime luci dell’alba di ieri, in una discoteca della litoranea, al termine di una notte trascorsa tra alcol e balli. Due gruppi (uno del posto, l’altro proveniente dalla provincia di Napoli) - riporta Il Mattino - si sono affrontati prima a parole e poi con pugni, calci e spintoni per motivi ancora in corso di accertamento.

Le indagini

Durante la colluttazione, uno dei contendenti è rimasto ferito riportando la frattura del seno frontale ed è stato subito condotto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” per la medicazione. Gli altri si sono dati alla fuga. All’interno del locale, in mattinata, sono giunti gli agenti della Squadra Mobile di Salerno che, grazie alle testimonianze dei presenti, avrebbero già individuato quattro protagonisti della rissa. Ma le indagini proseguono per rintracciare gli altri e risalire al movente della violenza.