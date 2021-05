Rissa nel centro di Salerno, il sindaco: "Parlerò con il Prefetto"

Riflettori puntati sulla rissa che si è consumata sabato sera, a Salerno. Ad esprimersi sul fatto, il sindaco Vincenzo Napoli: "Domani mattina con il Prefetto e il Questore avremo un incontro per discutere di quanto accaduto sabato sera a Salerno. - ha osservato il primo cittadino - Decine di ragazzini sono stati protagonisti, in pieno centro, di una violenta rissa. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per assicurare alla giustizia tutti i responsabili. Le immagini video hanno 'catturato' il volto di molti di loro. E questo aiuterà gli investigatori a far luce su quanto accaduto e su chi siano questi giovani che hanno, tra l'altro, screditato il nome della nostra città".

L'incontro

Stamane Napoli ha già avuto un primo incontro telefonico con il Prefetto, proprio per iniziare a delineare strategie efficaci e incisive pr evitare che episodi del genere non si verifichino più. "Insieme ai problemi di ordine pubblico e sicurezza, l’episodio richiama una gravissima responsabilità educativa in capo alle famiglie ed alla nostra intera comunità. - ha concluso Napoli - Bisogna metter in campo una grande operazione educativa che coinvolga le famiglie, la scuola, le Istituzioni, la Società civile, le associazioni sportive, gli oratori. Soprattutto le famiglie devono recuperare il loro ruolo di guida e punto di riferimento di valori sani. Dobbiamo aiutare questi ragazzi a ritrovare il senso e la bellezza delle sane relazioni altrimenti corriamo il rischio di perdere un’intera generazione".