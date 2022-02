Rissa di notte nella zona orientale di Salerno: spunta un coltello, fermati 5 giovani

Movida violenta nella zona orientale di Salerno, nella notte tra sabato e domenica: cinque ragazzi di Castellammare di Stabia sono stati i protagonisti di una lite culiminata durante la quale è spuntato anche un coltello, nei pressi di una discoteca. I responsabili della rissa sono stati fermati dagli agenti della Polizia: il tutto sarebbe nato per futili motivi.

I feriti

Tre giovani sono finiti in ospedale, con ferite da arma da taglio, come riporta Il Mattino. Acquisite, intanto, le immagini delle telecamere in zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed anche individuare eventualmente altri coinvolti.