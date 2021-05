Violenta rissa nel centro storico di Sarno: si indaga

Paura, ieri sera, nel centro storico di Sarno, dopo le 21. Per cause da accertare, diversi stranieri hanno iniziato a litigare violentemente: dalle parole, si è passati ai fatti. Pare che uno dei coinvolti abbia colpito l'avversario con un coccio di bottiglia, ferendolo.

L'allarme

I residenti di via Laudisio hanno allertato le forze dell'ordine: si indaga, dunque, per far luce sull'accaduto che ha messo in allarme il quartiere.