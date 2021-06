Lite a Scafati: trovati alcuni dei responsabili, ascoltato il giovane che ha accoltellato 3 ragazzi

Il giovane, mentre era ricercato, si è spontaneamente presentato in Caserma per fornire il proprio contributo per la ricostruzione dei fatti

Sono stati identificati dai carabinieri, alcuni dei protagonisti della lite avvenuta nell'area antistante al centro commerciale Plaza a Scafati: tra questi, un diciottenne di un comune limitrofo accusato di aver provocato ferite da taglio a 3 ragazzi (un maggiorenne e due minori). Il giovane, mentre era ricercato, si è spontaneamente presentato in Caserma per fornire il proprio contributo per la ricostruzione dei fatti.

Le indagini

Il coltello da lui usato è stato trovato e sequestrato: accertamenti in corso, per risalire agli esatti motivi della zuffa e per individuare eventuali responsabilità penali.