Rissa tra due stranieri per una bicicletta a Battipaglia: arrestato 27enne

Un 27enne indiano è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti di un altro cittadino della sua stessa nazionalità a Battipaglia.

La rissa

In particolare, al termine di una lite scoppiata per la proprietà di una bicicletta avvenuta nel centro cittadno, il 27enne ha colpito con un corpo contundente la vittima in varie parti del corpo e al volto, procurandogli ferite guaribili in dodici giorni. Ad ammanettarlo sono stati gli agenti del locale Commissariato di Polizia.