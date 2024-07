Nuova rissa tra stranieri a Battipaglia, l'ira di Fratelli d'Italia: "Gli irregolari vanno mandati via"

Ancora un episodio di violenza nella città di Battipaglia dove, intorno alla mezzanotte di ieri, si è verificata un’ennesima rissa tra bande di extracomunitari. Un numero consistente di magrebini avrebbe dato vita ad una rissa violenta, utilizzando qualsiasi cosa capitasse loro a tiro per colpire gli altri, sangue ovunque. Ad avere la peggio un 25enne straniero che è stato trovato con diverse ferite in varie parti del corpo ed ubriaco. Su quanto accaduto sono tuttora in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato.

L’interrogazione a Piantedosi

Su quanto accaduto è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Quello che è accaduto ieri a Battipaglia è intollerabile. Scene non degne della civiltà. Una rissa tra magrebini che addirittura si lavavano il sangue in fontane pubbliche in pieno centro a piazza della Repubblica. I cittadini perbene non possono assistere a questi spettacoli nel terrore”. Poi annuncia: “Sugli accaduti presenterò un’interrogazione al Ministro Piantedosi. Questo fenomeno va subito stroncato, i battipagliesi non possono essere ostaggio di selvaggi nella propria città. Le forze dell’ordine, che ringrazio sempre per gli sforzi che fanno, devono mettere come obiettivo prioritario il ripristino della legalità. Conosco bene le difficoltà che uomini e mezzi devono fronteggiare per effetto di anni di mancanze di politiche della sicurezza dei Governi nazionali a trazione PD, ma il nuovo Governo Meloni sta dando attuazione ad un robusto piano di assunzioni e finanziamenti al settore che nei prossimi mesi sarà ben percepito sui territori”.

La denuncia di Gioia (FdI)

A sollecitare un suo intervento e a denunciare per primo l'accaduto sui social è stato il dirigente battipagliese di FdI Michele Gioia: “Personalmente sono stanco di vedere la presenza in città di queste persone che non hanno rispetto per niente e nessuno. Ormai si sino impossessati del territorio, bivaccano, urinano, defecano, urlano, litigano, a qualsiasi ora della giornata e in qualsiasi luogo. Anziani, coppie più o meno giovani, donne, ragazze e ragazzi, non sono più nelle condizioni di fare una semplice passeggiata in città senza viverla con il timore che possa accadere loro qualcosa. Non lo tollero più! Questa gente deve andare via da Battipaglia se ha intenzione di vivere così. Darò vita ad una petizione affinché si venga a sapere quanti di loro vivono in città senza il permesso di soggiorno, senza fissa dimora, senza lavoro in case senza regolari contratti. Scriverò inoltre al Sig Prefetto e al Ministro per evidenziare questo degrado e il conseguente rischio per la sicurezza dei cittadini, chiedendo loro l'invio di forze dell'ordine e la disponibilità dell'esercito affinché questa situazione venga affrontata e risolta. Sapendo come funzionano i social, il post girerà e probabilmente lo leggerà anche qualcuno a cui non piacerà...magari qualcuno coinvolto ieri nella rissa. Eventuali minacce non mi distoglieranno minimamente dal fare quello ho scritto...e lo farò...anzi ho già chiesto una comunicazione in Senato e alla Camera dei Deputati”.