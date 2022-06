Violenta rissa ad Eboli: quattro stranieri denunciati

Momenti di tensione, mercoledì sera, in località Campolongo ad Eboli, dove si è verificata una violenta rissa tra stranieri. Quattro i feriti trasportati all'ospedale “Santa Maria della Speranza” a Battipaglia.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato tre magrebini e sequestrato delle armi da taglio. Un quarto straniero, anch'egli ferito, è stato bloccato in zona Lago a Battipaglia. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna pista, neanche quella dello spaccio di droga. Intanto, i quattro magrebini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.