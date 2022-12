Rissa tra stranieri in un bar di Capaccio Paestum, una passante avverte un malore

Rissa, stamattina, a Laura di Capaccio: per cause da accertare, quattro uomini di nazionalità marocchina, probabilmente ubriachi, hanno iniziato a picchiarsi in un bar, seminando il panico. Una donna presente, per lo spavento, ha avvertito un malore, accasciandosi.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari che hanno soccorso la malcapitata, oltre che due degli stranieri coinvolti nella zuffa. Indagano, i carabinieri, per ricostruire i fatti.