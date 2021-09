Rissa tra stranieri sulla litoranea di Eboli: accoltellato un 31enne

Rissa tra stranieri sulla litoranea di Eboli, ieri mattina. Per cause da accertare, una lite dinanzi a un bar di Campolongo è degenerata in violenza. Un 31enne extracomunitario è stato anche ferito lievemente all'addome con un coltello: a soccorrerlo, i carabinieri e la polizia municipale che si trovavano in zona nell'ambito di alcuni controlli contro l'abusivismo edilizio.

Gli altri coinvolti nella zuffa si sono dileguati all'arrivo delle forze dell'ordine: si indaga, mentre emerge sempre più l'allarme sicurezza sulla litoranea che appare ormai terra di nessuno.