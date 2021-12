"Ora smettetela", giovane picchiato mentre tenta di sedare una rissa tra stranieri

Momenti di tensione, la scorsa notte, a San Marzano sul Sarno, dove si è verificata l’ennesima lite tra stranieri nel cuore del centro storico.

La rissa

Due marocchini e un immigrato dell’Est Europa, dopo un acceso diverbio, sono venuti alle mani: sono volati calci, pugni e spintoni. Le loro grida hanno svegliato i residenti, uno dei quali è sceso in strada per placare gli animi, ma a sua volta è stato aggredito. Per lui, una ferita alla gamba e il successivo trasferimento al pronto soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri, ma al loro arrivo i tre stranieri si erano già dati alla fuga. Sono in corso le indagini per risalire alla loro identità.

Il problema sicurezza

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel comune dell’Agro: nei giorni scorsi il deputato Edmondo Cirielli ha presentato un’interrogazione al Ministro Lamorgese per chiedere un potenziamento del personale delle Forze dell’Ordine.