Rissa fra quindici adolescenti in piazza Gloriosi: tutti identificati

Rissa fra quindici adolescenti in piazza Gloriosi questa notte. A scatenarlo un motorino: quello sul quale era seduto uno dei ragazzi coinvolti, che ha reagito male alla richiesta del proprietario di scendere dal mezzo parcheggiato. Pochi secondi dopo le due comitive si sono scontrate. Un ragazzo è stato trasportato in ospedale per sospetto trauma cranico.

L'intervento

Polizia e vigili urbani, in zona per i controlli legati alla Notte Bianca, sono intervenuti prontamente riuscendo a calmare i ragazzi e ad evitare che la rissa degenerasse. Tutti identificati i ragazzi coinvolti.