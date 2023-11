Picchia il molestatore della figlia: maxi rissa in strada con bastoni e mazze da baseball ad Eboli

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove una violenta rissa si è verificata in via Sandro Pertini. Secondo una prima ricostruzione - riporta Il Mattino - una ragazza del posto sarebbe stata molestata da un giovane. E il padre di lei, venuto a sapere l'accaduto, è sceso in strada aggredendo fisicamente il presunto autore delle molestie.

La rissa

Sono volati calci, pugni spintoni. Poi la situazione è degenerata quando altre persone si sono unite alla colluttazione, nel corso della quale sarebbero spuntati anche bastoni e mazze da baseball. Alla fine, il giovane e il padre della ragazza sono rimasti feriti. Per loro, successivamente, è stato necessario fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso ebolitano. Su quanto realmente accaduto sono tuttora in corso le indagini della Polizia Municipale, che, in queste ore, stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e di chi ha assistito alla rissa.