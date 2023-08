Due risse nel giro di poche ore a Marina di Camerota.

Le risse

La prima è avvenuta in via Bolivar, nei pressi di alcuni negozi. Ad entrare in contatto due gruppi di turisti napoletani. La seconda, invece, è avvenuta in località Calanca. In quel caso, a far scoppiare l'alterco è stato un posto auto. Sono molti i residenti esasperati dal ripetersi di tali episodi: "Ora basta, non se non può più. Questi non sono turisti".