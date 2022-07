Raccolta rifiuti, la proposta: per i ristoratori ritiro supplementare dell'umido

Incontro fra l’amministratore di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ed il Presidente della Fenailp di Salerno, Sabato Pecoraro ed il Segretario, Mario Generale, per discutere della proposta della Fenailp di rafforzare la raccolta dell’umido per i ristoratori prevedendo un ritiro supplementare .

Le rassicurazioni

Il ritiro supplementare, secondo Fenailp, dovrebbe avvenire la domenica al fine di smaltire i rifiuti prodotti il sabato sera. "L’affluenza dei turisti - hanno sottolineato Pecoraro e Generale - sta determinando un aumento della produzione dei rifiuti soprattutto nel fine settimana e per i ristoratori esiste un problema di smaltimento anche in considerazione delle dimensioni dei locali che soprattutto nel Centro Storico non hanno a disposizione grandi spazi". Bennet, dal canto suo, ha assicurato che farà il possibile per aiutare gli imprenditori della ristorazione.