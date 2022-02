"Ristrutturare l'ospedale di Cava? Prima si risvegli la coscienza": l'urlo del Comitato Civico Dragonea per il diritto alla salute

Denuncia luci ed ombre di una sanità pubblica smantellata e che non offre servizi minimi essenziali ai cittadini del vasto comprensorio di Cava - Vietri e Costa d’Amalfi, il Comitato Civico Dragonea presieduto da Giorgio De Rosa. "Dire essere soddisfatti riguardo alla ristrutturazione dell’Ospedale di Cava è un semplice eufemismo di una lotta tutt’altro che facile da vincere, siamo in trincea da anni su vari fronti ormai. - si legge sulla nota stampa del Comitato - C'è da rifondare prima la coscienza e l'umanità ancor prima di costruire edifici nuovi, purtroppo. La medicina territoriale deve avere gli strumenti adatti per rispondere alle esigenze del territorio a cominciare dai medici di famiglia, la nostra frazione lamenta grosse difficoltà anche per una semplice prescrizione, una ricetta medica. I cittadini hanno bisogno di un servizio sanitario che risponda ai bisogni primari. Ridimensionare e smantellare il servizio sanitario pubblico a favore del settore privato è il principale scempio che si poteva compiere in un territorio come il nostro".

Non solo Cava, ma anche il presidio di Castiglione soffre da tempo per la mancanza di personale. "Gli Uffici Cup/Ticket e Medicina Legale sono in procinto di scomparire a causa del pensionamento alcuni addetti tra meno di 30 giorni andranno in pensione e ad oggi ancora non è sostituito né si prevede un reclutamento di nuovo personale per l’affiancamento e potenziamento. - continua De Rosa- Allo stato, la condizione è disastrosa ma cosa ancor più triste è che a pagare le conseguenze sarà l’utenza affluente del territorio".

L'appello