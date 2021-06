Risultati eccellenti per Aci Salerno: podi e soddisfazioni in Italia

Grandi successi per i piloti con licenza presso l'Automobile Club Salerno nel weekend appena trascorso. Primo posto per Tancredi nel gruppo E1 classe +3000 al 50° Trofeo Vallecamonica. Ottime le prestazioni anche alla 2° Coppa città di Corleto Perticara con il primo posto per Murino nel gruppo N 1.400. Podio per D'Alto all’8° Rally di Argil nel gruppo R/R5 (>2000). Traguardi importanti anche nella FormulaX Rnd 6 - Vallelunga con il terzo posto di Francesco Ferrara nell’Asso Minicar. Gare brillanti anche per tutti gli altri driver “salernitani”.

Podi e traguardi importanti quelli raggiunti dai piloti con licenza sportiva presso l'Automobile Club Salerno. Grandi risultati alla terza tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna nel 50° Trofeo Vallecamonica. Podio per Carmine Tancredi che, al volante della Ford Escort Cosworth, replica il primo posto per la categoria E1 Italia classe +3000. Ottimi risultati anche per Giovanni Loffredo, il poliziotto della Questura salernitana in servizio al Commissariato di Sarno, conquista il primo posto per la classe Racing Start Plus Cup 1 a bordo della per lui nuova Peugeot 308 TCR. Vito Tagliente ottiene a Malegno il tris di vittorie stagionali nel gruppo RS TB1.6 Plus con l’imprendibile Peugeot 308. Ancora eccellenti risultati, nella cronoscalata lombarda, per i driver dell’ente di via Vicinanza presieduto dall’Ing. Vincenzo Demasi. Secondo posto in gara 1 e primo posto in gara 2 per Rosario Iaquinta al volante della Lamborghini Huracan St nel gruppo GT Super Cup, nonostante un danno ad una sospensione in prova. Angelo Marino, in fase di un nuovo apprendistato, conquista il terzo posto nel gruppo E2SC 3000 al volante di Osella Pa30 Zytek nella salita di Malegno. Secondo posto in gara 1 per Anna Maria Fumo nella categoria RS RSD2.0 a bordo di Mini Cooper turbodiesel, purtroppo poi costretta allo stop per una toccata.

Prestazioni brillanti per i piloti dell'ACI Salerno anche nel Lazio all’8° Rally di Argil nel quale il driver di Sala Consilina Gianluca D’Alto ottiene il terzo posto assoluto al volante della Skoda Fabia, nel gruppo R classe R5 (>2000). Altro grande successo alla 2° Coppa città di Corleto Perticara dove il driver Domenico Murino dell'AC Salerno ottiene il primo posto nel gruppo N 1.400 , sempre incisivo a bordo della Peugeot 106 Rally. Nello slalom lucano traguardi anche per Giovanni Barbarulo che guadagna il secondo posto nel gruppo A 1.400 al volante della Peugeot 106 Rally. Sempre in Basilicata secondo posto per Giovanni Apicella su Renault Clio nella categoria N 2000. Terzo posto nel gruppo E1 1.6T per Giovanni Leo che a bordo della Renault R5 GT Turbo ha corso alla 2° Coppa città di Corleto Perticara. Driver con licenza Aci Salerno, anche Francesco Calce che, ancora nello slalom in Basilicata, ha ottenuto il secondo posto nella categoria RS 1.600 guidando una Peugeot 106 1.6 16V. Sempre sull’asfalto lucano ottiene il secondo posto, al volante della Lancia Y, Andrea Cuomo per la categoria ESSH 1.150.I piloti dell’AC Salerno hanno gareggiato anche nell’Autodromo di Vallelunga per FormulaX Rnd 6, ottenendo anche in questa competizione posizioni degne di nota. Risultati brillanti in ASSO Minicar e ATCC 2°DIVISIONE. 3° posto sia gara 1 che 2 per Francesco Ferrara - alla sua prima stagione agonistica - al 4° posto in gara 1 e recupero della seconda posizione per Domenico Cuomo nell’Assominicar classe GR 5 700 su Fiat 500, seguito da Antonio Vitale al 5° posto assoluto al volante di Fiat 500 nella categoria GR 2 700. Gara più sfortunata per Vincenzo Pisacane al volante della Fiat 126 classe GR 700 “Ligth”, che non riesce a classificarsi in entrambe le manche; sorte analoga per Michele Sanninoche dopo il 13° posto in classifica assoluta nella gara 1 esce di scena in gara 2. Infine, sempre al FormulaX Rnd 6 di Vallelunga 7° posto assoluto nella ATCC 2° DIVISIONE per Antonio Marsilia con la classe RS Trophy.