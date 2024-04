Bimbo sbranato dai cani a Eboli: soccorsi allertati dopo 30 minuti, si indaga

Sarebbero trascorsi circa 30 minuti tra l'aggressione dei pitbull a Francesco Pio e la richiesta di soccorso per il piccolo. Indaga, dunque, la Procura: il nonno sostiene che dopo l’episodio sia uscito fuori a chiedere aiuto e, al suo ritorno, i sanitari sarebbero stati già sul posto. A far luce sul lasso di tempo tra le urla disperate del bimbo udite dai vicini e l'allarme lanciato ai sanitari, potrà essere l'analisi dei tabulati telefonici della famiglia dopo la tragedia. Come è noto, indagati per omicidio colposo in concorso e per omessa custodia di animali sono i proprietari dei cani, gli zii presenti sul luogo e la mamma della vittima.

L'intervento in difesa dei cani

Intanto, Enrico Rizzi, candidato alle prossime elezioni del Parlamento europeo anche nella circoscrizione Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) e attivista per i diritti degli animali, intervieme a seguito del grave fatto che ha visto mortalmente coinvolto il piccolo bimbo. “Quanto accaduto ad Eboli al bambino di tredici mesi, è una tragedia che lascia tutti sgomenti ma che non deve far venire meno il senso di responsabilità - Sta iniziando a girare la voce dell’eutanasia dei due Pit bull, fatto al quale mi opporrò iniziando a diffidare chi si farà promotore di una iniziativa crudele oltre che totalmente senza senso”. Secondo Rizzi, infatti, con i cani bisogna imparare a convivere nella maniera più armoniosa possibile. “Non esiste una tipologia di cani aggressiva, dipende da come vengono educati. Ad esempio, si può rendere mordace un piccolo cagnetto così come assolutamente docile un grosso rottweiler. I cani – ha concluso Rizzi – possono essere rieducati evitando soluzioni da far west che a nulla servono e nulla risolvono”.