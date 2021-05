Restyling sul Corso di Salerno, i lavori slitanno ancora

I lavori di restyling nel secondo tratto del Corso Vittorio Emanuele, tra via Diaz e piazza Portanova non inizieranno prima della prossima primavera: ecco perchè

La ragione

Come riporta La Città, il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione del Tar che, in seguito a diversi contenziosi presentati alla giustizia amministrativa con il coinvolgimento anche della Spinosa Costruzioni, aveva escluso la prima classificata nell’appalto, la bolognese Fenix, spingendo così l’amministrazione ad affidare gli interventi alla seconda classificata, la Russo Costruzioni di Salerno. La Fenix era ricorsa in appello al Consiglio di Stato: ora il presidente della quinta sezione, Luciano Barra Caracciolo, ha emesso l’ordinanza con cui ha sospeso la sentenza del Tar. La prima udienza utile sarà fissata nel primo trimestre del 2022.