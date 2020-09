Ritorno a scuola a Salerno: calca di genitori alle uscite e ragazzini senza mascherina

Calca di genitori all'uscita di scuola e ragazzi assembrati senza mascherina, a Salerno. Numerose, le trasgressioni registrate già nella prima giornata del ritorno tra i banchi, in città.

La segnalazione

Nonostante i rigidi protocolli anti-Covid da seguire, purtroppo, non sono mancate già diverse segnalazioni di comportamenti imprudenti: giovanissimi studenti, infatti, lasciata la struttura scolastica, non hanno esitato ad intrattenersi con gli amici con la mascherina abbassata, ignorando l'obbligo dell'ordinanza regionale. E mentre non è mancato l'impegno del personale addetto ed anche di volontari del Vopi nella misurazione della temperatura agli studenti, all'uscita si è creata comunque la calca di genitori negli spazi alle uscite, in attesa dei ragazzi che avevano terminato le lezioni. Nessuna distanza di sicurezza e poco senso di responsabilità da parte dei più piccoli che, una volta fuori dalla scuola, ovviamente non possono essere monitorati. Necessaria, sicuramente, una presa di coscienza collettiva: studenti e famiglie non possono concedersi distrazioni in tema di precauzioni anti-Covid, per il bene della salute propria e altrui.