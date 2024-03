Resti ossei ritrovati sulla spiaggia di Capaccio Paestum: "Potrebbero essere di mio fratello"

Il ritrovamento dei resti ossei sulla spiaggia della Licinella a Paestum lo scorso 3 marzo finisce a “Chi l’ha visto?”. Il programma di Rai 3 ha infatti ospitato l'appello da Andrea Di Meglio, il fratello di Giuseppe Di Meglio, un uomo di 40 anni scomparso da Vico Equense nove anni fa.

L'appello

Andrea ha contattato il programma per indagare se i resti potessero appartenere a suo fratello, Giuseppe, scomparso nel giugno 2015. I Carabinieri stanno considerando tutte le possibilità e i familiari hanno fornito un campione di Dna per la comparazione con quelli presenti nella Banca Dati. La famiglia non ha mai capito perché Giuseppe si sia allontanato. Aveva una laurea in Psicologia, era disoccupato e stava attraversando un periodo difficile nella sua vita. Nel 2014, aveva anche trascorso un periodo in un monastero buddista. Andrea continua a cercare risposte e spera di poter riabbracciare suo fratello. Non esclude la possibilità che i resti trovati a Capaccio possano essere collegati a lui.