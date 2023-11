Eboli, l'ex senatore Cardiello riitrova una borsa rubata ad Olevano sul Tusciano

Ha trovato una borsa rubata in un auto ad Olevano sul Tusciano, restituendola alla legittima proprietaria, l'avvocato penalista ed ex senatore ebolitano Franco Cardiello. All’interno, c’erano solo i documenti e non il portafogli della vittima: l'ex senatore, come raccontato alla nostra redazione, mentre praticava footing, ha dunque notato la borsa, segnalandola alle forze dell'ordine.