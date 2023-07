Brenda Cuomo rintracciata a Napoli: la giovane fa ritorno a casa

E' stata rintracciata dai carabinieri a Napoli, Brenda Cuomo, la 23enne di Capriglia scomparsa da 48 ore.

Il lieto fine

Sospiro di sollievo per la famiglia della giovane e per le comunità di Pellezzano e Salerno che, da venerdì, hanno vissuto momenti di angoscia per la scomparsa di Brenda. Da chiarire, le cause dell’allontanamento della giovane che si era messa al volante della sua Renault Clio bianca, senza cellulare, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza è in buone condizioni di salute.