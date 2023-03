Si schiantano contro un ulivo e fuggono, ad Orria: ritrovata la coppia

Ritrovati, i due giovani, un uomo e una donna minore che ieri sera, a Piano Vetrale, frazione del comunedi Orria, si sono schiantati con la loro auto contro una pianta di ulivo. I due inizialmente avrebbero provato a fuggire a piedi ed era stato ipotizzato potessero essere le stesse persone che, precedentemente, si aggiravano per le strade e che, nel tentativo di vendere alcuni oggetti, sarebbero arrivati a minacciare una donna.

Gli accertamenti

Non è escluso, tuttavia, che la giovane coppia di stranieri, dopo il sinistro, si fosse allontanata dalla vettura per altre ragioni: la minore, qualche giorno prima, era andata via dalla casa famiglia che la ospita, per fuggire con il suo presunto compagno. Entrambi, in ogni caso, sono stati affidati alle cure ospedaliere. Indagano i carabinieri.