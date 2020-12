Esce con l'auto e scompare: ritrovata a Giffoni la 66enne di Salerno

E' stata ritrovata in località San Nicola di Sieti di Giffoni Sei Casali dall’elicottero dei vigili del fuoco, Antonietta Ragosta, la 66enne salernitana di cui si erano perse le tracce da ieri.

Il ritrovamento

Individuata, infatti, l’auto della donna di via Allende che non era più rintracciabile dopo essere uscita di casa con la sua auto. Sul posto, un’ambulanza del 118: apparentemente la 66enne sta bene. Accertamenti in corso.