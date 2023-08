Scomparso da Battipaglia da 6 giorni, familiari nell'angoscia: Endrius è stato ritrovato a Salerno

E' stato ritrovato presso la stazione di Salerno, questa sera, ad una settimana dalla sua scomparsa da Battipaglia Endrius Valente, l'uomo che aveva perdere le sue tracce gettando nell'angoscia la famiglia. Serrate, in questi giorni, le ricerche delle forze dell’ordine per ritrovare Valente, fino al lieto fine di oggi, quando i militari dell'Esercito lo hanno rintracciato, affidandolo ai sanitari del Comitato di Salerno della Croce Rossa Italiana. Sul posto, anche i carabinieri.

I soccorsi

I volontari della CRI, Andrea Villaricca e Santino Invitto, prontamente, hanno soccorso il battipagliese, in buone condizioni di salute, trasportandolo per ulteriori accertamenti presso il Ruggi di Salerno. Sospiro di sollievo per i familiari e l'intera comunità che, anche servendosi dei social, aveva tentato di contribuire al ritrovamento dell'uomo attraverso diverse segnalazioni.